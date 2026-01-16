В Коломне волонтеры помогли семьям участников СВО убрать снег
Волонтеры Коломны помогли семьям участников СВО с расчисткой снега
Фото: [администрация городского округа Коломна]
В Коломне волонтеры и активисты движения «Молодая гвардия» помогли убрать снег с территорий домов семей участников специальной военной операции.
«У меня трое детей, и не выйти никуда, сама маленькую дорожку сделаю, и все. Обратилась за помощью, и вот ребята помогают. Очень благодарна», - рассказала жена одного из бойцов СВО Анастасия Гусева.
До этого волонтеры расчистили снег на придомовых территориях в деревнях Игнатьево и Колодкино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уборке снега после циклона, обрушившегося на регион.