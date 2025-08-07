В Московской области зафиксировали значительное увеличение числа малоинвазивных операций

В Подмосковье по итогам шести месяцев 2025 года провели более 205 тыс. операций, свыше 120 тыс. из них были выполнены малоинвазивно, без больших разрезов, — это на 53% больше в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такие методы позволяют сократить срок пребывания пациента в стационаре и период восстановления, а также существенно снизить риск послеоперационных осложнений», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве напомнили, что с этого года в регионе пациентам доступны стационары кратковременного пребывания, где они могут получить медицинскую помощь, не требующую длительного пребывания. Ее оказывают по профилям: урология, офтальмология, гинекология, проктология и не только. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС, после направления лечащего врача.

