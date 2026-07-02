В обновленном центре диагностики и коррекции Подмосковья смогут оказывать помощь 10 тыс. детей в год
Обновление центра диагностики и коррекции завершится в Подмосковье в 2026 году
Фото: [Министерство образования Московской области]
Трансформация центра диагностики, образования и коррекции завершится в Подмосковье в 2026 году. После обновления в учреждении смогут ежегодно получать помощь более 10 тыс. детей, сообщает Министерство образования Московской области.
В центре оказывают комплексную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты в работе применяют междисциплинарный подход. Здесь работают высокопрофессиональные логопеды и дефектологи.
В рамках трансформации в центре обновили сенсорную комнату и кабинет ИЗО, открыли кабинет комплексного приема специалистов и ранней помощи. Воспитанники смогут проводить занятия в бассейне, по адаптивной физкультуре и нейрогимнастике.
«Благодаря модернизации нам удалось расширить возрастной диапазон — если раньше коррекционная работа велась с детьми от 3 до 7-8 лет, то теперь поддержку могут получать ребята всех возрастов, а также родители и педагоги», — отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность детской поликлиники в Чехове.