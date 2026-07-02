В обновленном центре диагностики и коррекции Подмосковья смогут оказывать помощь 10 тыс. детей в год

«Благодаря модернизации нам удалось расширить возрастной диапазон — если раньше коррекционная работа велась с детьми от 3 до 7-8 лет, то теперь поддержку могут получать ребята всех возрастов, а также родители и педагоги», — отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.