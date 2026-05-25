Губернатор Подмосковья проверил готовность детской поликлиники в Чехове

Ко Дню защиты детей, 1 июня, в Чехове откроется новая детская поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, работы на объекте уже завершены. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность нового медучреждения и пообщался с персоналом.

«Мы научились строить красивые стандартизированные поликлиники, будь то детская или взрослая, но ключевое — это люди, которые умеют работать на оборудовании, которые знают технологии, в том числе искусственного интеллекта. Это все помогает исключать ошибки, искать эффективные пути лечения. Врачи хотят узнавать что-то новое в методиках, говорят о важности чат-ботов, технологий, которые забирают на себя все, что связано с бумагой. Отвлекать специалиста на рутинную работу мы не хотим. Поэтому наша задача — продолжать все это внедрять», — сказал Воробьев.

Помощь в новом учреждении будут получать почти 30 тыс. пациентов, которым до этого приходилось обращаться в старую поликлинику на улице Пионерской, а также педиатрические подразделения на улице Гагарина и Земской. Главврач Андрей Попов рассказал губернатору, что медучреждение будет семейным. Так, помощь там смогут получать не только детки, но и их родители в рамках «Дней здоровой семьи».

Там обустроили отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, отделения УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и рентген-кабинет и не только. Для пациентов сделали удобные зоны ожидания, детские уголки, комнату здорового ребенка. На территории оборудовали велопарковку и детскую площадку.

«Мы очень ждем открытия новой поликлиники. Там комфортные условия, как для пациентов, так и для врачей. Хочется сказать отдельные слова благодарности за региональные меры поддержки, в частности программу „Социальная ипотека“, участницей которой я являюсь», — поделилась врач-педиатр Елена Ильина.

В поликлинике будут работать 45 врачей, 84 человек среднего медперсонала. Планируется также расширить штат, и набрать еще четыре педиатра, семь медсестер, два офтальмолога и хирурга.

В 2026 году откроется также поликлиника для взрослых и детей на 500 посещений в смену в Ногинске и на 1 тыс. посещений — в Королеве. Еще две смешанные поликлиники появятся в Одинцовском округе.

«У нас в Подмосковье работает флагманский детский госпиталь им. Рошаля. И очень приятно, что есть партнерство, что научный центр дополняет первичное звено. Я очень надеюсь, что специалисты будут сюда приезжать», — добавил губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.