В Подмосковье на уборку снега вышли около 6 тыс. дворников

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье на уборку снега вывели около 6 тыс. дворников и 2,5 тыс. единиц техники, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что в некоторых округах высота снежного покрова достигает 47 см.

В первую очередь, на территориях округов расчищают от снега входные группы домов, лестницы и подъезды к контейнерным площадкам.

В регионе заранее разработали план действий по ликвидации последствий циклона. Особое внимание уделили расчистке дорог. Также вывели дополнительные ресурсы — до 7,5 тыс. единиц техники, 3,7 тыс. ручных роторов, более 28 тыс. дворников и 3 тыс. дорожных рабочих.

Ранее об уборке снега в области рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.