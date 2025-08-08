В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились почти 2 тыс. медиков

В подмосковные больницы по программе «Приведи друга» трудоустроились более 1,5 тыс. медиков, в 2025 году — 293 человека, за привлеченных специалистов сотрудники государственных областных учреждений могут получить премию — за врача можно получить до 250 тыс. рублей, фельдшера или медсестру — до 150 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Крайне важно как поддерживать медицинских специалистов, которые уже у нас работают, так и привлекать новые кадры. Для этого в регионе действует комплекс мер соцподдержки, в том числе программа «Приведи друга», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Размер премии сотруднику будет зависит от специальности, категории и стажа привлеченного медика. В ведомстве уточнили, что в этом году программа является самой востребованной среди медсестер, фельдшеров, участковых терапевтов и акушеров-гинекологов.

Напомним, что узнать подробнее о мерах поддержки медработников можно здесь.

