В Подмосковье проведут акцию «Проверь здоровье в парке»

В выходные, 9 и 10 августа, в Подмосковье для жителей вновь организуют акцию «Проверь здоровье в парке», выездные медицинские бригады будут работать в 37 парках, в том числе в Орехово-Зуеве, Раменском, Лобне и других округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На месте можно будет получить консультацию врача, а также измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, этим летом такой возможностью воспользовались более 4,2 тыс. жителей. При себе для прохождения профосмотра нужно иметь паспорт и полис ОМС, с результатами можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».

