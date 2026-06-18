В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 18 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 9,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Минском, Можайском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.