В Подмосковье увеличились объемы производства молока

В Подмосковье стали производить больше молока. Показатели выросли более чем на 4%, рассказали в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За семь месяцев 2025 года предприятия Московской области произвели 155,5 тыс. тонн обработанного молока, что более чем на 4% превысило показатели аналогичного периода прошлого года», — рассказали в министерстве.

В Подмосковье производят около 17% от совокупного объема молока в ЦФО и свыше 4% от производства по стране. По итогам 2024-го в регионе было произведено почти 246 тыс. тонн этой продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев дал старт строительству самого крупного в Европе животноводческого комплекса. Он появится в Сергиево-Посадском округе.