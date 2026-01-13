В Подмосковье в 2025 году доходы за изменение ВРИ земельных участков составили более 2,6 млрд рублей

В Подмосковье по итогам прошлого года доходы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельных участков составили более 2,6 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

За указанный период ВРИ земли изменили свыше 5,3 тыс. собственников. В целом было принято более 8 тыс. положительных решений на 8,6 млрд рублей.

В 2025 году в регионе внедрили автоматизированный онлайн-сервис по расчету стоимости смены ВРИ. Благодаря этому владельцы земли могут заранее оценить размер оплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе регионального центра содействия строительству.