В Подмосковье за 5 месяцев было продано 31,8 тыс. тонн конфет и печенья

Жители Подмосковья за 5 месяц купили 31,8 тыс. тонн конфет и печенья, в том числе почти 7 тыс. тонн — в мае. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За первые 5 месяцев 2026 года жители региона приобрели почти 16 034 тонны печенья и порядка 15 772 тонн конфет», — говорится в сообщении ведомства.

В мае было продано почти 3,5 тыс. тонн печенья и более 3,3 тыс. тонн конфет. Реализация конфет увеличилась на 2,3%, а печенья — на 5,4% по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Домодедове построят современный пищевой производственный кластер.