В Подмосковье за праздники поступило 160 обращений в связи с неправильной парковкой у КП
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
За время новогодних праздников жители Подмосковья подали 160 обращений о неправильной парковке транспортных средств у контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего таких сообщений поступило от жителей Одинцово, Королева и Ленинского округа — 31, 29 и 25 соответственно.
Сообщить о нарушении парковки можно через приложение «Народный инспектор».
