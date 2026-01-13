В Раменском уже наполовину выполнили демонтажные работы в Рыболовской средней школе

В Раменском уже наполовину выполнили демонтажные работы в рамках капремонта в Рыболовской средней школе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Школа находится в деревне Морозово. После завершения демонтажа конструкций в ее здании начнутся отделочные работы.

В рамках ремонта в учреждении будут приведены в порядок фасад и крыша, внутренние помещения и входные группы, коммуникации и сантехника. Также будет установлена новая техника и мебель.

Открыть отремонтированную школу планируется в День знаний 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе нет дефицита школ и детсадов.