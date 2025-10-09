В Рошале в четвертом квартале достроят дом для переселенцев из аварийного жилья

В Рошале в четвертом квартале текущего года будет достроен дом для переселенцев из аварийного жилья. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Дом строится в рамках нацпроекта по госпрограмме Подмосковья. Это восьмиэтажное здание, в котором для переселенцев предусмотрели 82 квартиры — 75 однокомнатных и семь двухкомнатных.

На данный момент степень готовности объекта составляет 88%. Здесь устанавливают окна, прокладывают коммуникации, проводят внутреннюю отделку.

В новостройку заедут жители аварийных домов, расположенных на улицах Октябрьской революции, 3-го Интернационала, 3-я Пятилетки, Урицкого и Фридриха Энгельса.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с новосельем переселенцев из ветхого жилья в Лыткарино.