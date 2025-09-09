Губернатор Подмосковья поздравил с новосельем жителей Лыткарино, переехавших из ветхого дома в новостройку
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с новосельем жителей Лыткарино, которые переехали из ветхого дома в новостройку в ЖК «Высокий берег».
«У нас реализуется большая программа по расселению и в Подмосковье, и в Лыткарино, где порядка 50 старых бараков, которые требуют нашего внимания. Я хочу в вашем лице поздравить всех, кто получил новое жилье, с новосельем. Мы встречались около двух месяцев назад. Я рад, что все получилось, все договоренности были соблюдены — и дом старый снесли, и теперь вы уже обживаетесь в новой квартире», — сказал губернатор.
Дом был построен инвестором в рамках договора о развитии застроенной территории. Летом в него заселились более 100 человек. Это 65 семей, которые проживали в ветхом доме № 6 прямо напротив новостройки. В результате было расселено 2,3 тыс. кв. м ветхого жилья.
Во всех квартирах нового дома сделали косметический ремонт, чтобы люди могли заселиться сразу после получения ключей. Поблизости есть поликлиника и школа. В планах — строительство детсада на 64 места.
Педиатр Наталья Чернобривец переехала в новый дом вместе с мамой. Они показали губернатору свою новую трехкомнатную квартиру.
«Сейчас обживаемся, вот кухню сделали под себя, ванную, до сих пор продолжаем потихоньку разбирать вещи, это дело не быстрое. Мы очень рады, что не пришлось далеко переезжать, у нас тут хорошо, природа, все необходимое рядом», — поделилась Наталья.
