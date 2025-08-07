В Рузской больнице появился новый рентген-аппарат

В стационаре Рузской больницы в поселке Тучково ввели в работу новый цифровой рентген-аппарат, его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.