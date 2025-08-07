В Рузской больнице появился новый рентген-аппарат
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В стационаре Рузской больницы в поселке Тучково ввели в работу новый цифровой рентген-аппарат, его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Современная медицинская техника необходима для точной диагностики заболеваний и выбора правильной тактики лечения пациента. С начала года в Московской области заработали 48 цифровых рентген-аппаратов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Министр уточнил, что на закупку техники в Рузской больнице направили бюджет в размере более 22 млн рублей. На нем смогут проводить исследования плановым и экстренным пациентам, направление будет выдавать лечащий врач.
