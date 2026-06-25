В стационарных и пришкольных лагерях Подмосковья отдохнули свыше 80 тыс. детей. Об этом сообщили в Московской областной думе по итогам выездного заседания профильного комитета.

«Всего за лето планируется охват — около 500 тыс. ребят. Особое внимание уделяется детям из многодетных семей, детям-сиротам, ребятам с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — рассказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он отметил, что для детей участников СВО в Подмосковье организованы смены на базе трех лагерей — «Литвиново», «Левково» и «Имени 28 Героев Панфиловцев».

В Подмосковье открыто 128 стационарных и около 1 тыс. пришкольных лагерей. Также дети отдыхают на море. Так, более 3 тыс. ребят отдохнут в Краснодарском крае. Кроме того, 400 детей из Курска отдохнут в лагере «Лесная поляна» в Коломне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о летней оздоровительной кампании в Подмосковье.