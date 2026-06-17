В восьми округах Подмосковья провели ремонт «лежачих полицейских»

В Подмосковье за неделю специалисты отремонтировали 10 искусственных неровностей, расположенных на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья, работы прошли в рамках летнего содержания. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Лежачие полицейские» устанавливаются на дорогах в целях принудительного снижения скорости на участках, которые находятся рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где регулярно превышают скоростной режим. Так, например, работы прошли на улице Московской во Фрязине, улице Октябрьской в Пушкино, улице Кирова в Красногорске, улице Стеклозаводской в Солнечногорске, улице Астахова в Коломне и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.