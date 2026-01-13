Ветеранам СВО напомнили о мерах поддержки от фонда «Защитники Отечества»
В фонде «Защитники Отечества» напомнили о доступных мерах поддержки
Фото: [Медиасток.рф]
В Государственном фонде «Защитники Отечества» напомнили о доступных мерах поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
Как отметили в фонде, за 2,5 года работы была создана комплексная экосистема поддержки, которая основывается на индивидуальном подходе к каждому обратившемуся.
Фонд может помочь с оформлением выплат и льгот, обеспечением технических средств реабилитации, получением психологической помощи, а также с обучением и трудоустройством.
Подробная информация о доступных мерах поддержки и открытых филиалах фонда представлена на официальном сайте организации и в соцсетях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области для участников СВО доступно свыше 30 региональных мер поддержки.