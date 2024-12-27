Врачи в Подмосковье провели операцию новорожденному с врожденной непроходимостью прямой кишки

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик с редким врожденным пороком — атрезией прямой кишки, которая неправильно сформировалась в его организме. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ходе обследования у ребенка выявили тонкий свищевой ход, открывающийся на коже в области промежности. Проход, соединяющий пищеварительную систему с внешней средой, был недостаточен для адекватного опорожнения кишечника, что угрожало жизни пациента. В связи с этим ему провели операцию.

«В данном случае мы выполнили операцию после бужирования — специальной нехирургической методики расширения отверстия. Далее в ходе вмешательства выполнили проктопластику — сформировали анатомически правильное анальное отверстие у малыша. Операция и послеоперационный период прошли успешно», — рассказал лечащий врач Никита Щербенев.

Аномалию в организме ребенка удалось устранить, теперь он будет жить и развиваться соответственно возрасту. Мальчика уже выписали домой на амбулаторное лечение.

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