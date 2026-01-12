Заседание, посвященное Дню работника прокуратуры РФ, прошло в прокуратуре Подмосковья

Торжественное заседание, посвященное Дню работника прокуратуры РФ, прошло в прокуратуре Московской области. Его открыл прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

В мероприятии приняли участие действующие сотрудники, ветераны и пенсионеры ведомства. Забатурин поприветствовал коллег и поздравил их с профессиональным праздником.

Коллектив также поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и вице-губернатор Подмосковья Роман Каратаев.

В ходе церемонии 170 работников были отмечены руководством за безупречный труд и значительный вклад в укрепление законности.

