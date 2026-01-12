Заседание, посвященное Дню работника прокуратуры РФ, прошло в прокуратуре Подмосковья
Прокурор Подмосковья поздравил коллег с профессиональным праздником
Фото: [t.me/mosoblproc]
Торжественное заседание, посвященное Дню работника прокуратуры РФ, прошло в прокуратуре Московской области. Его открыл прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.
В мероприятии приняли участие действующие сотрудники, ветераны и пенсионеры ведомства. Забатурин поприветствовал коллег и поздравил их с профессиональным праздником.
Коллектив также поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и вице-губернатор Подмосковья Роман Каратаев.
В ходе церемонии 170 работников были отмечены руководством за безупречный труд и значительный вклад в укрепление законности.
