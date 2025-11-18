Андрей Воробьев и Сергей Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры

«Должен сказать, что вся команда отраслевиков регулярно проводит с прокуратурой различные обсуждения того или иного нормативного акта, потому что для нас это важно — он должен подтвердить свою законность, при этом достигать поставленных целей. Очень приятно, что в Солнечногорске теперь есть современное комфортное здание. В вашем лице хочу поблагодарить всех коллег за работу и еще раз подчеркнуть важность взаимодействия и сотрудничества», — сказал губернатор.

Площадь нового двухэтажного здания составляет более 1 тыс. кв. м. Его построили в рамках региональной госпрограммы и сдали досрочно. Внутри обустроили просторные светлые кабинеты с современным оборудованием, зал заседаний, помещение для работы с секретными документами, комнату приема граждан и архив.

«Это прекрасное проявление партнерства и сотрудничества с правительством Московской области. От себя лично и от коллектива прокуратуры Московской области, Солнечногорской городской прокуратуры, Андрей Юрьевич, хочу сказать спасибо вам за вовлеченность в наши проблемы, трудности. Задача создания комфортных условий для размещения прокурорских работников для нас важная», – отметил Забатурин.

В число сотрудников, перешедших на работу в новое здание, вошел помощник Солнечногорского городского прокурора Кирилл Зобнин.

«Со старым зданием даже сравнивать нечего — оно находилось в жилом доме, было неудобно работать с гражданами, не было доступной среды. А сейчас созданы все условия: комната приема граждан, комфортная зона для ожидания дежурного помощника прокурора. Раньше два помощника сидели в одном кабинете, принимать граждан зачастую приходилось сразу вдвоем. А теперь у меня свой просторный, большой кабинет», — рассказал он.

