Жителям Подмосковья напомнили о правилах экологичной утилизации новогодних украшений

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям, как экологично утилизировать новогодние украшения.

Для начала с подарочных упаковок нужно снять пластиковые и фольгированные элементы, а с конвертов — клеящуюся часть. Из гирлянд следует достать батарейки.

После этого необходимо распределить отходы по контейнерам. Стеклянные украшения для елки, упаковку и гирлянды из бумаги следует выбросить в синий контейнер. Мишура, фольгированные гирлянды, игрушки из пластика, упаковка с блестками должны отправиться в серый контейнер.

Также в регионе открыты пункты «Мегабак». Туда можно отвезти бумагу, текстиль, стекло, металл, пластик, алюминий, опасные отходы, батарейки, бытовую технику, мебель. Все они нанесены на карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области ведется уборка снега после циклона.