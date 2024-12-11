Жителям Подмосковья объяснили, кто отвечает за стерильность и безопасность в операционной

Операционная медицинская сестра следит за стерильностью и безопасностью пациентов в операционной, она накрывает стол с необходимыми инструментами и расходными материалами перед хирургическим вмешательством. Об этом рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

«От профессионализма операционной медицинской сестры зависит многое, спокойствие хирурга в том числе. Хочется отметить, что операционные медсестры МОДКТОБ обладают высочайшей квалификацией и обширными знаниями», — сказал Григорьев.

Он добавил, что в медучреждении стараются «взращивать достойное молодое поколение» медсестер. По его словам в 2024 году здесь трудоустроили двух специалистов, которые прошли обучение по целевой квоте.

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