Жителям Подмосковья объяснили, кто отвечает за стерильность и безопасность в операционной
Фото: [Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)]
Операционная медицинская сестра следит за стерильностью и безопасностью пациентов в операционной, она накрывает стол с необходимыми инструментами и расходными материалами перед хирургическим вмешательством. Об этом рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
«От профессионализма операционной медицинской сестры зависит многое, спокойствие хирурга в том числе. Хочется отметить, что операционные медсестры МОДКТОБ обладают высочайшей квалификацией и обширными знаниями», — сказал Григорьев.
Он добавил, что в медучреждении стараются «взращивать достойное молодое поколение» медсестер. По его словам в 2024 году здесь трудоустроили двух специалистов, которые прошли обучение по целевой квоте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.