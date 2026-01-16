Жителям Подмосковья рассказали о правилах безопасности крещенских купаний для детей

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали жителям региона о правилах безопасности крещенских купаний для детей. В ведомстве привели рекомендации педиатра НИКИ детства Ксении Гусаровой.

По словам врача, у детей еще не развита система терморегуляции, и потому резкое переохлаждение может привести к сбою дыхания и нарушению сердечного ритма. Также от переохлаждения детский организм может стать уязвимым к вирусам.

Купание в ледяной воде категорически не рекомендуется детям в возрасте до трех лет и не желательно детям в возрасте до 12 лет. Ни в коем случае нельзя окунаться при симптомах ОРВИ или недомогания.

Здоровым детям старшего возраста, знакомым с закаливанием, важно соблюсти ряд правил. Купаться можно только в специально оборудованных купелях в сопровождении взрослого. Перед погружением нужно сделать разминку, а после купания следует быстро растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить чай и уйти в теплое помещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение о подготовке к крещенским купаниям.