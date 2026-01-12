Губернатор Подмосковья рассказал о работе парков в период новогодних праздников

«В Подмосковье мы уже более 40 лесопарков привели в порядок, благоустраиваем городские парки. Большое количество наших жителей — и стар, и млад — занимаются спортом, гуляют, общаются, знакомятся в местах отдыха, ведь в подмосковных парках и лесопарках красиво и безопасно. Мы и дальше будем обращать внимание на их качественное содержание и наполнение всем, что важно для жителей», - сказал губернатор.

За время праздников парки региона посетили 3,3 млн раз — это на 800 тыс. больше, чем в начале 2025 года. В парках были открыты 48 катков с искусственным льдом, 62 лыжные трассы, 37 тюбинговых горок, 60 резиденций Деда Мороза, 74 зоны теплого очага, 112 сцен, 145 новогодних елок.

С начала сезона катки с искусственным льдом посетили около 870 тыс. раз, что на 212 тыс. раз больше, чем годом ранее. На 20 лыжных трассах доступен прокат инвентаря. Также работают инструкторы, услугами которых ежедневно пользуются более 2,3 тыс. человек.

«В этом году у нас +7 новых катков, 10 лыжных трасс, 12 кафе и 10 пунктов проката. В новогодние праздники видим активный рост посещаемости катков (+24%)», - рассказал зампред Правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В парках провели более 4 тысяч мероприятий, которые посетили в общей сложности свыше 500 тыс. человек. Со 2 по 9 января более 29 тыс. человек посетили отборочный этап фестиваля «Хрустальный лед». Более 21 тыс. человек приняли участие в спортивных мероприятиях.

Губернатор поручил провести все необходимые подготовительные работы к Крещенским купаниям. Для их проведения в Подмосковье оборудуют 205 мест, что на 10 больше, чем в прошлом году, в том числе 43 — на открытых водоемах, 29 — на прудах, а также 73 возводимых купели и 60 купелей в помещении.

«Прежде всего, конечно, обращаю внимание МЧС, медиков, глав округов на все, что касается Крещенских купаний. Сотни тысяч людей в Подмосковье соблюдают эту добрую и важную традицию. Хочется, чтобы и в этот раз все прошло безопасно и с необходимой долей внимания», - подчеркнул губернатор.

