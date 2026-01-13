Жителям Подмосковья рассказали о приложении «Госуслуги.Дом»
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям региона о приложении «Госуслуги.Дом».
Как отметили в ведомстве, с помощью указанного приложения можно решить самые разные вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов. Операции доступны в режиме «одного окна».
К примеру, в приложении можно без комиссии оплатить счет за коммунальные услуги, подать заявку в УК, пообщаться с соседями в официальном чате дома, узнать о сроках проведения капремонта, заказать поверку счетчиков воды.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об онлайн-собраниях собственников МКД.