Андрей Воробьев: в онлайн-собраниях собственников МКД участвуют 1,6 млн жителей Подмосковья

«Все, что раньше было на бумаге, медленно, но очень заметно переходит в цифру. Это предполагает вовлеченность каждого жителя многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. Это возможность принимать решение по установке шлагбаума, ремонту подъезда, замене двери, по всему, что касается чистоты и т. д. И если управляющая организация потеряла ориентир, я вместе со своими соседями могу отказаться от ее услуг. Потому что УК должна принимать важные решения в согласии, в партнерстве с жителями. Это очень важно», — подчеркнул губернатор.

Электронное голосование осуществляется в системе ГИС ЖКХ. Сейчас в онлайн-формате собрания собственников проходят в более чем 4 тыс. МКД. Активнее всего на новый формат переходят жители Лосино-Петровского, Долгопрудного, Одинцово, Мытищ и Котельников. Еще в 11,6 тыс. МКД жители приняли решение о переходе на цифровой формат.

«Мы сформировали и направили в муниципалитеты адресные перечни, в которые включили дома по нескольким критериям: наличие заявок на смену управляющей организации в 2023–2024 годах более одного раза (те МКД, по которым проходили переголосования), наличие более 10 жалоб на управляющую организацию в ЕДС, площадь — более 5 тыс. кв. м., а также год постройки — после 2000», — рассказал и. о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье капитально отремонтируют более 3 тыс. МКД.