Белый дом разработал стратегию по сдерживанию Нетаньяху от наступления на ХАМАС

По данным The New York Times, ссылающейся на информированные источники в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп выразил серьезную озабоченность по поводу возможного выхода премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из мирного соглашения по сектору Газа.

Согласно публикации, в администрации США разработали стратегию, направленную на то, чтобы не допустить возобновления Израилем полномасштабных военных действий против ХАМАС.

Ключевую роль в этой дипломатической миссии должны сыграть ближайшие соратники президента: вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, имеющий значительный опыт работы с ближневосточным урегулированием.

Именно этой команде поручено оказать давление на Нетаньяху, чтобы убедить его сохранить приверженность достигнутым договоренностям. Текущая ситуация, как отмечают американские чиновники, вызывает опасения, что израильский премьер может отказаться от сделки, что способно спровоцировать новую эскалацию насилия в регионе.

Ранее желание Трампа завершить конфликты по всему миру назвали демонстрационной картинкой.