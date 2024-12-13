Экс-главу аппарата правительства ДНР заподозрили в крупной растрате

Бывший глава аппарата правительства ДНР Денис Петкун оказался под следствием и стал фигурантом уголовного дела по обвинению в крупной растрате. Об этом со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, где для экс-чиновника была избрана мера пресечения, сообщил ТАСС.

Согласно материалам следствия, Петкун обвиняется по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ. В рамках расследования ему назначен домашний арест сроком на 1,5 месяца.

Кроме Петкуна, вторым обвиняемым по этому делу стал Денис Цуканов, который занимает пост заместителя председателя правительства Омской области.

Петкун был назначен на должность заместителя председателя правительства ДНР в мае 2023 года, а 17 июня его освободили от этой должности. Ранее он занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства республики и работал в Министерстве промышленности и торговли РФ в качестве заместителя начальника отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления.

Ранее стало известно, что главу Министерства здравоохранения Владимирской области Валерия Янина отправили под стражу.