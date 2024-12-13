Министра здравоохранения Владимирской области заключили под стражу

Министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, пишет ТАСС.

Следственные органы подозревают Янина в незаконном выделении повышенных выплат своим подчиненным, часть из которых он присваивал себе. В настоящее время продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Согласно версии следствия, с 2021 года, занимая должность главного врача Александровской районной больницы, Янин устанавливал для своих сотрудников завышенные выплаты, после чего часть полученных средств они передавали ему. В ноябре 2023 года Янин стал министром здравоохранения Владимирской области и продолжил свои незаконные действия.

Чиновник был задержан сотрудниками УФСБ 11 декабря, когда его поймали с деньгами на месте преступления. Предварительные данные показывают, что он получил более 400 тыс. рублей.

Уголовное дело против Янина возбуждено 13 декабря. По одной из двух предъявленных ему статей, чиновник может получить до 10 лет лишения свободы. Вечером в пятницу стало известно, что по ходатайству следователя по особо важным делам Янина поместили в следственный изолятор (СИЗО) на два месяца — до 11 февраля включительно.

В областном СК также сообщили о проведении обысков, осмотре изъятых документов, допросах свидетелей и выполнении прочих следственных мероприятий. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина отметила, что Янин по-прежнему официально занимает должность главы ведомства. В настоящее время решается вопрос о назначении исполняющего обязанности руководителя регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова.