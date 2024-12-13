Вице-губернатора Омской области Цуканова отправили под домашний арест

Под домашний арест отправлен вице-губернатор Омской области Денис Цуканов, являющийся фигурантом дела о присвоении бюджетных денег в ДНР. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство, чиновник также был отстранен от исполнения должностных полномочий.

Уточняется, что местные власти оказывают сотрудникам правоохранительных органов всю необходимую помощь для выяснения обстоятельств произошедших событий. Руководителем Минцифры был назначен первый замминистра, Максим Макаленко. Еще одним обвиняемым по данному уголовному делу проходит бывший глава аппарата правительства ДНР Денис Петкун.

Ранее сообщалось о том, что Дениса Цуканова сотрудники правоохранительных органов задержали 12 декабря.