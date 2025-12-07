Глава Пентагона Хегсет анонсировал обновление ядерной триады США

6 декабря глава Пентагона Пит Хегсет выступил на форуме в Калифорнии, организованном президентским фондом Рональда Рейгана. Он объявил о планах США модернизировать ядерную триаду.

Министр обороны США Хегсет продолжил, что его страна также планирует проводить испытания ядерного оружия и систем его доставки.

«Как уже говорил президент США Дональд Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду... Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда», – сказал он.

Хегсет отметил, что США не допустят, чтобы «конкуренты» размещали оружие, угрожающее Вашингтону, в любой части Западного полушария.

В заключение глава Пентагона добавил, что хоть президент США Дональд Трамп открыт для диалога, но при этом ни одна страна не должна сомневаться в его готовности использовать силу для защиты национальных интересов.

