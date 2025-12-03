В подкасте журналистки Кэйти Миллер министр обороны США Пит Хегсет представил свою фантазию о том, как мог бы выглядеть идеальный ужин с участием президентов России, США и Украины. Согласно его видению, Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский наслаждались бы салатом с русским соусом.

На вопрос о том, кого бы он пригласил на ужин, он ответил, что выбрал бы троих людей. Хегсет также упомянул, что на этом ужине подавали бы салат с «русской заправкой».

«Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир», — сказал Хегсет.

К слову, в США русским соусом считают пикантную заправку для салатов, которая готовится на основе майонеза и кетчупа.

Ранее сообщалось, что Уиткофф с зятем Трампа перед встречей с Путиным поели в ресторане Москвы на среднюю пенсию россиянина.