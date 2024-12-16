Правительство Грузии, проявляя уважение к литовскому и эстонскому народам, решило не вводить ответные меры против Вильнюса и Таллина, сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее Литва и Эстония объявили о введении санкций в отношении 20 членов грузинского правительства, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Намерение сохранить одностороннюю дружбу с этими странами обусловлено стремлением избежать угрозы для традиционных отношений между народами Грузии, Эстонии и Литвы.

В официальном заявлении подчеркивается, что Эстония и Литва являются странами с наиболее ограниченными возможностями суверенитета в Европейском союзе. Их правительства действуют не в интересах своих народов, а выполняют приказы иностранных властей.

Ранее сообщалось, что безальтернативный кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» на главный пост в стране Михаил Кавелашвили ожидаемо стал шестым президентом Грузии.