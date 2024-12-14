Президентом Грузии стал чемпион России по футболу Михаил Кавелашвили

Безальтернативный кандитат от правящей партии "Грузинская мечта" на главный пост в стране Михаил Кавелашвили, ожидаемо стал шестым президентом Грузии. Итоги голосования выборщиков в парламента страны подвел ЦИК.

Сообщаетсся на сайте ведомства, что Кавелашвили суммарно набрал 224 голоса выборщиков при необходимых 200. Всего глоосовали при300 человек. Инаугурация нового главы государсва намечена на 29 декабря.

Уже на старте Кавелашвили придется не просто. Уходящий грузинский лидер, открыто поддерживающая оппозицию гражданка Франции Саломе Зурабишвили не раз заявляла, что не признает итоги выборов и уступать свое кресло сменщику не намерена.