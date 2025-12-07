Глава Пентагона Пит Хегсет на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана в Калифорнии 6 декабря заявил, что Джо Байден, бывший президент США, не уделял должного внимания американским государственным границам, так как был поглощён мыслями о территориях Украины.

Хегсет отверг эту концепцию, назвав её нелепой. Он подчеркнул, что для администрации нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа защита американских границ - является приоритетной задачей.

«Администрацию Байдена больше волновали границы Украины, чем наши собственные. Они пытались представить как спорное высказывание о том, что безопасность границы равна национальной безопасности», – заявил министр.

В рамках конференции Хегсет ранее сообщил, что Соединенные Штаты намерены обновить свою ядерную триаду и продолжить ядерные испытания, действуя "на равных с остальными государствами". Он также подчеркнул, что, несмотря на готовность к переговорам, президент США ясно дал понять: ни одна страна не должна усомниться в его решимости применить военную силу для защиты национальных интересов.