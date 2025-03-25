Глава Гагаузии Евгения Гуцул задержана в Молдавии на 72 часа

Руководитель Гагаузской автономии в составе Республики Молдова Евгения Гуцул была задержана на 72 часа, как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

Некоторые молдавские телеканалы ранее сообщили о том, что вечером в международном аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая планировала отправиться в Стамбул.

«Глава Гагаузии была задержана во вторник на 72 часа. Мера уголовно-процессуального характера была применена прямо в международном аэропорту Кишинева, остальные детали будут изложены в среду», — говорится в сообщении центра.

Также уточняется, что во вторник, 25 марта, сотрудники Национального антикоррупционного центра провели обыски в рамках расследования уголовного дела, связанного с нарушениями в управлении избирательными фондами. Помимо этого, было обнаружено незаконное финансирование конкурентов на выборах, подделка документов и деклараций. Расследование касается бывшего казначея, который был назначен на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии в 2023 году.

Ранее сообщалось, что замглавы Гагаузии Виктор Петров был задержан в аэропорту Кишинева.