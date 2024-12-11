Минобороны подтвердило, что ВСУ атаковали аэродром в Таганроге ракетами ATACMS

Военный аэродром в Таганроге подвергся атаке со стороны ВСУ, которые нанесли ракетный удар, используя шесть баллистических ракет американского производства ATACMS. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, две ракеты были сбиты благодаря работе зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь», а остальные — ликвидированы с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ВСУ атаковали военный объект утром, 11 декабря. В результате атаки пострадали представители личного состава ВС РФ, а здания и техника на аэродроме получили незначительные повреждения.

В частности, повреждения зафиксировали в котельной, из-за чего часть жилых домов города осталась без отопления. На месте происшествия работал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его информации, ракетный удар со стороны ВСУ повлек повреждение теплотрассы. Он отметил, что ремонтные работы в котельной после инцидента были организованы незамедлительно. Поврежденная теплотрасса была восстановлена до полудня, уточнил он.

В ответ на действия Киева, российская сторона подтвердила, что эта атака не останется без ответа, однако конкретные предпринятые меры в отношении ВСУ не уточняются.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему ВСУ продолжают атаковать территорию России западным оружием.