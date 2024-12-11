Таганрог сегодняшней ночью подвергся ракетной атаке со стороны украинской армии. При этом большинство государств, включая Украину, в последнее время все чаще поднимают тему переговоров с Москвой. Политолог Сергей Марков рассказал, почему украинские войска продолжают атаковать территории России западным оружием. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, просроченный украинский лидер является заложником боевых действий, поскольку в случае остановки будут назначены перевыборы, и он на них потерпит поражение.

Эксперт добавил, что после поражения на выборах Зеленскому будут определенно предъявлены претензии, почему он не пошел на Стамбульские соглашения весной 2022 года и почему из-за него было убито более 500 тыс. украинских солдат.

По его мнению, президент Незалежной намеренно стремится только к эскалации, к расширению боевых действий, а его заветной мечтой является стрельба по Москве. Таким образом, он осознает, что победить российскую армию украинские войска не смогут, однако посредством террора ВСУ могут закошмарить россиян.

Ранее сообщалось, что в Германии призвали немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине.