Москва готовит ответ за передачу Киеву украденных российских активов

Как подчеркнул Песков, Запад не просто ворует активы России, но и тратит их на покупку оружия.

«Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности и так далее и тому подобное», - заявил пресс-секретарь.

Ранее в Кремле пообещали отреагировать на присутствие кораблей НАТО в Черном море.