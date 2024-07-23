Москва готовит ответ за передачу Киеву украденных российских активов
Песков назвал воровством передачу российсих активов Киеву
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на передачу Западом украденных замороженных активов Киеву, сообщает ИА Регнум.
Как подчеркнул Песков, Запад не просто ворует активы России, но и тратит их на покупку оружия.
«Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности и так далее и тому подобное», - заявил пресс-секретарь.
Ранее в Кремле пообещали отреагировать на присутствие кораблей НАТО в Черном море.