В Кремле пообещали отреагировать на присутствие кораблей НАТО в Черном море

«Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется Конвенцией Монтре. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко», — сказал Песков.

При этом членами НАТО являются причерноморские Болгария и Румыния. Наличие натовских кораблей несет дополнительные угрозы для РФ, учитывая вовлеченность альянса в конфликт на Украине.

Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности, пообещал Песков, комментируя новую стратегию морской безопасности Украины, принятую Владимиром Зеленским. Она предусматривает постоянное присутствие натовских кораблей в Черном море.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поручил назначить представителя альянса в Киеве.