В Кремле пообещали отреагировать на присутствие кораблей НАТО в Черном море
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Концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море создает дополнительную угрозу, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется Конвенцией Монтре. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко», — сказал Песков.
При этом членами НАТО являются причерноморские Болгария и Румыния. Наличие натовских кораблей несет дополнительные угрозы для РФ, учитывая вовлеченность альянса в конфликт на Украине.
Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности, пообещал Песков, комментируя новую стратегию морской безопасности Украины, принятую Владимиром Зеленским. Она предусматривает постоянное присутствие натовских кораблей в Черном море.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поручил назначить представителя альянса в Киеве.