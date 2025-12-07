Назван вероятный преемник Трампа на посту президента США

Старший сын действующего главы Белого дома Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, может занять пост президента США и вполне может всерьез рассматриваться как один из возможных преемников своего отца. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил кандидат исторических наук и ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Алхименков.

Трамп-младший проявляет значительную политическую активность. Он активно участвует в процессе назначения кандидатов на ключевые посты в администрации своего отца. Кроме того, он регулярно комментирует международные события.

«В первую очередь — это Дональд Трамп-младший. Он активен в общественно-политических вопросах. Поэтому если он пожелает, то сможет войти в большую политику», — уточнил американист.

