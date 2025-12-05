Трамп станцевал на жеребьевке ЧМ-2026 под Y.M.C.A.

В пятницу, 5 декабря, президент США Дональд Трамп с удовольствием исполнил известный танец под живое выступление группы Village People, исполнившей их хит Y.M.C.A. Этот музыкальный трек, как известно, является одним из его любимых, как сообщает РИА Новости.

В конце церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне на сцену вышли артисты в костюмах. Зрители тепло встретили выступление группы Village People с песней Y.M.C.A., встретив его бурными аплодисментами.

При этом премьер-министр Канады Марк Карни, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и первая леди США Меланья, что находились рядом с Трампом, не оценили его порыв и не присоединились к танцу главы Белого дома, оставшись на своих местах.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на все, не растерялся. Он поднялся на трибуну, поприветствовал музыкантов и начал танцевать под фонограмму, которая обычно звучит на официальных мероприятиях с его участием.