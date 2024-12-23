Орбан заявил, что Венгрия не откажется от деловых отношений с Россией

Будапешт всегда был нацелен на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией, придерживаясь политики так называемого экономического нейтралитета. Об этом в интервью телеканалу M1 рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он сообщил, что рассчитывает на значительное расширение торговых отношений между США и Венгрией после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов. Кроме того, он выразил надежду на продолжение сотрудничества с Москвой.

«Очень важно также не отказываться от наших отношений с русскими, которые для нас тоже выгодны», — отметил глава венгерского правительства.

Орбан заявил, что из-за серьёзных экономических проблем в Европе Венгрия стремится расширять сво влияние на других мировых рынках.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно приехал в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря. Кадры начала встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Кремле распространила пресс-служба главы государства. Фицо пояснил, его воскресный рабочий визит в Москву был реакцией на недавние недружественные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию, а значит и в Словакию с 1 января 2025 года.