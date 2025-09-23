Евросоюз планирует оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО, заявили в пресс-службе Службы внешней разведки РФ. Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, возможна ли оккупация молдавского государства.

Как говорится в релизе СВР, для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. Политолог Перенджиев отметил, что молдаванам стоит внимательно отнестись к такой информации.

«Если СВР сообщает об этом, значит, что речь идет о явной информации. Это еще не просто сообщение, это сообщение-предупреждение молдавскому обществу как таковому», — отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время Молдова уже попадает под оккупацию без введения войск НАТО.

«Там уже идет зачистка оппозиции, вплоть до арестов, идет фактически политическая инквизиция, чтобы не было никаких оппозиционеров, тем более пророссийских. Раз Россия заявила об оккупации Молдовы, значит будут организованы определенные меры против этого», — заключил Перенджиев.

