По данным посла МИД РФ по преступлениям режима в Киеве Родиона Мирошника, в 2025 году в результате атак дронов на гражданские объекты в России погибло 392 человека. С момента начала специальной военной операции общее число жертв среди мирного населения достигло 7175 человек. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

Беспилотные летательные аппараты стали основным средством нападения на мирных граждан. Согласно данным, до 80% потерь и ранений среди гражданского населения связаны с использованием дронов.

«От ударов беспилотников по гражданским объектам в России в этом году погибли 392 человека, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник... Всего с начала СВО погибли 7175 гражданских, уточнил дипломат», — передает слова посла издание.

К слову, по информации Министерства иностранных дел России, только за последнюю неделю в результате украинских артобстрелов и атак с применением беспилотников пострадали 113 человек, 19 из которых погибли, включая одного ребёнка. Наибольший урон был нанесён Белгородской и Брянской областям, а также Донецкой Народной Республике и Херсонской области.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 37 украинских БПЛА над регионами.