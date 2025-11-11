«37 дронов за одну ночь»: системы ПВО перехватили и уничтожили украинские БПЛА над девятью регионами России

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что все цели были своевременно нейтрализованы.

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над территорией Крыма — 10 единиц. Над Саратовской областью перехвачено 8 БПЛА, над Орловской областью — 7 летательных аппаратов.

Над Липецкой и Ростовской областями, а также над акваторией Черного моря уничтожено по три беспилотника. Над Брянской, Воронежской и Калужской областями силы ПВО уничтожили по одному БПЛА.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил повреждение нескольких объектов в регионе в результате атаки украинских беспилотников.