«37 дронов за одну ночь»: системы ПВО перехватили и уничтожили украинские БПЛА над девятью регионами России
Минобороны РФ: силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских беспилотников
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что все цели были своевременно нейтрализованы.
Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над территорией Крыма — 10 единиц. Над Саратовской областью перехвачено 8 БПЛА, над Орловской областью — 7 летательных аппаратов.
Над Липецкой и Ростовской областями, а также над акваторией Черного моря уничтожено по три беспилотника. Над Брянской, Воронежской и Калужской областями силы ПВО уничтожили по одному БПЛА.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил повреждение нескольких объектов в регионе в результате атаки украинских беспилотников.