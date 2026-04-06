Третий рейх возвращается? Политолог раскрыл, почему Германия готовится к большой войне тихо

Правительство Германии тихо, под видом технических правок, приняло в январе поправку, которая запрещает мужчинам от 17 до 45 лет покидать страну более чем на три месяца без специального разрешения Бундесвера. И только сейчас эта информация всплыла в медиа. Политолог Руслан Панкратов в беседе с Общественной Службой Новостей объясняет : для военного человека это читается однозначно. Это не «административная мера», а элемент скрытого мобилизационного развертывания.

По его словам, формально гражданину не запрещают уезжать. Но вводят обязательную «точку входа» — Центр карьеры Бундесвера. То есть вы больше не абстрактный гражданин ЕС, а учетная единица, включенная в систему планирования личного состава. Формируется база данных, отрабатываются процедуры контроля выезда, создается механизм быстрого вызова и блокирования «невыгодных» перемещений в случае обострения. По сути, Германия переходит от мирного режима к предвоенному, не объявляя ни мобилизации, ни военного положения.

Эксперт раскрыл, почему это особенно опасно именно для Германии. Исторический опыт. Дважды за последние сто с лишним лет германская государственность проходила один и тот же путь: индустриальный рывок, формирование мощной армии, превращение мужского населения в ресурс — и вывод этой машины на мировую войну. Сегодня мы видим ту же логику, только реализованную более тонко — через правовые и кадровые механизмы. Современный Берлин уже стал главным военным штабом антироссийской политики на украинском направлении: ключевой поставщик танков, ПВО, артиллерии, систем дальнего поражения. При канцлере Мерце страна перешла из режима «политического карлика» в режим открытого агрессора. Демографический фактор тоже важен. Германия стареет, структура общества меняется под давлением миграции. Текущее поколение 17–45-летних — это последний относительно однородный по подготовленности и управляемости массив, из которого можно сформировать крупные соединения. Отсюда спешка: зафиксировать правовые рычаги контроля сейчас, пока контингент не начал массово «голосовать ногами» и уходить из-под национальной юрисдикции. С военной точки зрения ограничение выезда дольше трех месяцев — это контроль операционного времени. Человек еще может учиться, работать, отдыхать за рубежом, но не может надолго выпадать из поля зрения военного учета. Любая попытка «пересидеть» мобилизацию за границей заранее ставится под удар: достаточно одного решения — и Центр карьеры не выдаст разрешение, а пограничная служба развернет гражданина на въезде. В связке с цифровыми базами данных и системами слежения это превращается в отлаженный инструмент удержания внутри страны.

По его мнению, перед нами не просто «перепуганная Европа», а Германия, входящая в третий за два столетия цикл режима войны. В условиях, когда США обсуждают снижение участия в европейской безопасности, Берлин явно рассчитывает стать самостоятельным силовым центром. Германия, которая снова учится считать мужские головы, ставит их на учет и ограничивает свободу передвижения — это не просто партнер Украины. Это потенциальный противник. И относиться к ее «тихому маршу» в режим военного времени нужно как к прологу к новому большому кризису европейской безопасности.

