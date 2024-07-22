Премьер-министр Грузии: Победа Трампа приблизит завершение боевых действий на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что при победе Трампа на президентских выборах боевые действия в регионе, в том числе на Украине, закончатся быстрее, сообщил ТАСС.

Кобахидзе убежден, что при прекращении боев на Украине боевые действия в районе Грузии также утихнут. Это, по мнению Кобахидзе, изменит отношение Запада к стране.

«Если Трамп победит на выборах, война на Украине завершится еще раньше, и, соответственно, раньше успокоится ситуация в нашем регионе, что изменит отношение [Запада] и к нашей стране. Если в регионе будет мир, изменится и отношение к Грузии», — цитирует ТАСС грузинского политика.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации, а сами выборы президента США пройдут осенью 2024 года.